Требуется "шаблонный" сайт

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок284 просмотра

Что туда для начала должно быть подключено.

1. Тематика сайта - торговля картинами. Поэтому верхняя флеш должна отражать эту тематику.

2. Движок сайта - должен быть. С включенными нижеописанными модулями и интегрированными функциями (если нет таких в модулях):

3. Форма обратной связи.

4. Каталог картинок для картин. Сортировка по тематикам и серияи. Также корзина для покупок. (с редактированием нащелканных заказов. Да, и систему скидок сюда прикрутить было бы непрлохо, от объема выбранного заказа) Отсюда вытекает - организация личного кабинета.

5. Модуль возможности выбранный рисунок вставить в выбранную раму. Пример http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/55717/98/82/

6. Опция " Вы недавно смотрели" - и гиперссылка на просмотр картинок в текущей сессии. Пример - на том же сайте.

7.Модуль поиска по сайту. Модуль поиска по каталогу продукции.

8.Модуль новостей организации.

9. Возможность подключения RSS для внешнего источника.

10.Структура сайта - "резиновая", т. е. размер ширины в зависимости от выбранного размера окна.

11. Счетчики Яндекс, Рамблер, Гугл... И возможность подключать другие.

12.Возможность повесить 1-2 баннера стандартных размеров.

13.Выписка счета для оплаты выбранного заказа. Ссылка на WM.

14. Возможность поддержки многоязычности.

15. Статистика.

16. Думаю для всех этих модулей должно хватить бесплатного движка.

17.FAQ

18. Обмен ссылками.

19. Мета-теги.

Кэширование страниц сайта.

17 лет назад
Briko
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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