Я есть студент. Очень заинтересовался изучением социальных сетей. В силу этого вижу необходимость в собственном сайте. И так приступим: Нужен аналок вконтакте (по простоте и функционалу). Дополнительно надо привинтить несколько разных шаблонов, что бы ...
Требуется "шаблонный" сайт
Что туда для начала должно быть подключено.
1. Тематика сайта - торговля картинами. Поэтому верхняя флеш должна отражать эту тематику.
2. Движок сайта - должен быть. С включенными нижеописанными модулями и интегрированными функциями (если нет таких в модулях):
3. Форма обратной связи.
4. Каталог картинок для картин. Сортировка по тематикам и серияи. Также корзина для покупок. (с редактированием нащелканных заказов. Да, и систему скидок сюда прикрутить было бы непрлохо, от объема выбранного заказа) Отсюда вытекает - организация личного кабинета.
5. Модуль возможности выбранный рисунок вставить в выбранную раму. Пример http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/55717/98/82/
6. Опция " Вы недавно смотрели" - и гиперссылка на просмотр картинок в текущей сессии. Пример - на том же сайте.
7.Модуль поиска по сайту. Модуль поиска по каталогу продукции.
8.Модуль новостей организации.
9. Возможность подключения RSS для внешнего источника.
10.Структура сайта - "резиновая", т. е. размер ширины в зависимости от выбранного размера окна.
11. Счетчики Яндекс, Рамблер, Гугл... И возможность подключать другие.
12.Возможность повесить 1-2 баннера стандартных размеров.
13.Выписка счета для оплаты выбранного заказа. Ссылка на WM.
14. Возможность поддержки многоязычности.
15. Статистика.
16. Думаю для всех этих модулей должно хватить бесплатного движка.
17.FAQ
18. Обмен ссылками.
19. Мета-теги.
Кэширование страниц сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется создание сайта под ключ, сайта строительной тематики. Оплата в 2 этапа. Жду предложений.Завершен17 лет назад
- $100
Здравствуйте, господа! Требуется создать простенький сайт из нескольких страничек. Реализовать возможноть ввода пользователем контактных данных и сохрание этих данных в базе Аксес. Только из Санкт-Петербурга.Закрыт17 лет назад
- $2500
Необходим редизайн двуязычного сайта www.echoplus.ru. Требуется современный, но сдержанный дизайн, удобство навигации, простота поддержки. Необходимо добавить on-line форму для обратной связи и регистрационную форму для желающих скачать отдельные материалы.Сайты «под ключ»56 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1200
Сайт цветочного магазина. Нужен сайт со страницами: - главная - контакты - о нас - каталог - заказ Подробное т/з вышлю ...Закрыт17 лет назад
Требуется команда с опытом работы для создания 5 сайтов с нуля: дизайнер, программист и тд. Сайты несложные по структуре. Профессионализм и пунктуальность обязательны. Высылайте свои портфолио на e-mail, кандидатуры без хороших портфолио рассматриваться не ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужен клон сайта http://www.severscan.ru/, флеш подобный, но другой, нуу и естественно названия и логотипы другие, логотип есть, но принимается к рассмотрению ваш вариант, интересует его продвижение в поисковиках и прочее (нужна первая десятка ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется сделать сайт под ключ для рекламной сети Пожалуйста цены и сроки пример сайта adlinkmedia.ru ICQ 800 683Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Уважаемые гаспода. Есть необходимость разработки (фактически повторение) уже гового решения. С разницей что услуги в другой сфере деятельности. Вопрос за какую сумму вы готовы взяться за данный проект. аналогия - http://www.rusdosug.com/Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать городской портал по типу http://www.e1.ru Возможно использование любой подходящей CMS. Ваши предложения(стоимость и сроки) и условия работы(просьба писать подробно) присылайте на [email protected] Портфолио приветствуется. ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт17 лет назад