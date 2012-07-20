Музыкальная соцсеть

Приветствую.

Хочу сделать себе что-то вроде соцсети музыкальной направленности, чем то напомниющую ластфм. Функционал вводить постепенно. Интересны варианты реалищзации как написания CMS под данную идеи, так и реализация уже на существующей, тот же Drupal или еще чего...

Прикреплю скриншот главной.

Здесь уже основной функционал: это напрвления музыкальные, в которых представленны группы, это рекомендации исполнителей и песен пользователю на основании его музыкальных вкусов, библиотека исполнителей (биография и дискография исполнителей), рейтинг исполнителей (опционально выводится общий рейтинг по сайту, рейтинг по направлениям, рейтинг по композициям), ниже любимые (часто прослушиваемые треки), последние из прослушанных треков, стена (аналог стены vk), где можно давать ссылки на треки и исполнителей, ну и прочие элементы.

Есть уже несколько сверстанных страниц.

ТЗ большую часть тоже написал.

Под мр3 файлы можно использовать сторонние ресурсы, но скорей всего перспектива на аренду своего сервака.

Кто готов и во сколько оценивает свои услуги (планку от) отпишитесь пожалуйста.