Создание интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт33 заявки404 просмотра

Нужно сделать почти копию интернет-магазина "Розетка", только более упрощенную. Не будет столько категорий, более простая страница отображения товара и дизайн тоже немного измененный.

Сайт должен быть сделан на CMS Joomla 2.5 или Drupal (можно и на другом, если убедите) - эти знакомы.

Вложенность сайта будет 4 страницы - главная, Страница категорий товара, страница подкатегорий, страница товара. Так же будут присутствовать фильтра, такого плана - http://rozetka.com.ua/tillers/c155824/

Сайт будет продавать технику для сада и огорода, строительное оборудование, инструмент

Более подробно в скайпе или в личке напишу.

Заявки без указанной суммы и сроков, так же без портфолио не оставляйте!

DrupalJoomla
13 лет назад
ripper_ua
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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