Создание интернет-магазина

Нужно сделать почти копию интернет-магазина "Розетка", только более упрощенную. Не будет столько категорий, более простая страница отображения товара и дизайн тоже немного измененный.

Сайт должен быть сделан на CMS Joomla 2.5 или Drupal (можно и на другом, если убедите) - эти знакомы.

Вложенность сайта будет 4 страницы - главная, Страница категорий товара, страница подкатегорий, страница товара. Так же будут присутствовать фильтра, такого плана - http://rozetka.com.ua/tillers/c155824/

Сайт будет продавать технику для сада и огорода, строительное оборудование, инструмент

Более подробно в скайпе или в личке напишу.

Заявки без указанной суммы и сроков, так же без портфолио не оставляйте!