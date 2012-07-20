Нужен яркий, функциональный и качественный сайт-визитка, с небольшим каталогом и красивой галереей. Необходима возможность использовать различный контент - фото, видео. Резина вплоть до 1920х1280. ЦМС Joomla, WordPress не рассматривается. Обязательные требования: ...
Создание интернет-магазина
Нужно сделать почти копию интернет-магазина "Розетка", только более упрощенную. Не будет столько категорий, более простая страница отображения товара и дизайн тоже немного измененный.
Сайт должен быть сделан на CMS Joomla 2.5 или Drupal (можно и на другом, если убедите) - эти знакомы.
Вложенность сайта будет 4 страницы - главная, Страница категорий товара, страница подкатегорий, страница товара. Так же будут присутствовать фильтра, такого плана - http://rozetka.com.ua/tillers/c155824/
Сайт будет продавать технику для сада и огорода, строительное оборудование, инструмент
Более подробно в скайпе или в личке напишу.
Заявки без указанной суммы и сроков, так же без портфолио не оставляйте!
Заявки фрилансеров
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