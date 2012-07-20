Нужен яркий, функциональный и качественный сайт-визитка, с небольшим каталогом и красивой галереей. Необходима возможность использовать различный контент - фото, видео. Резина вплоть до 1920х1280. ЦМС Joomla, WordPress не рассматривается. Обязательные требования: ...
Сделать туристический сайт на cms
Яркий сайт по горячим турам - типо лента горячих приложений. Пример:
http://aleffa.ru/tape/list?page=11
Но нужно сделать ярче, с картинками.
Дизайн в стоимость входит.
Выбранный исполнитель
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