Сделать туристический сайт на cms

Создание сайтов на системе Joomla либо Wordpress различных тематик с простым шаблонным дизайном. Предпологаемое количество сайтов 5-7 в месяц. Цена за ОДИН САЙТ 3000 рублей. Если есть готовые сайты которые Вы готовы продать за эту ...