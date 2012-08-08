Нужен яркий, функциональный и качественный сайт-визитка, с небольшим каталогом и красивой галереей. Необходима возможность использовать различный контент - фото, видео. Резина вплоть до 1920х1280. ЦМС Joomla, WordPress не рассматривается. Обязательные требования: ...
Сайт под ключ
Здравствуйте.
Требуется создать сайт "под ключ" для компании "Кофейные технологии".
Ресурс с каталогом, но без корзины и возможности заказа с сайта
Что нужно:
- хороший дизайн,
- простая и удобная админка для управления сайтом.
Интересует скорость и качество, разумеется цена
От вас: примеры работ, цены, сроки, контакты
Выбранный исполнитель
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