Нужен сайт для фирмы, тема уборка

Будет 5 страниц с текстом + 1 с контактами

Сайт должен иметь человекопонятные урлы

Внизу сайта должно быть Расширения файлов могут быть как ПХП, так и ХТМЛ. Никаких движков - чистый ХТМЛ с возможным использованием ПХП.

Тексты я дам, картинки нужно найти (нарисовать если надо) самостоятельно

Форма обратной связи не нужна

Сайт должен быть простым, четким, красивым

Желательно, чтобы шаблон сайта был в одном файле, но это не обязательно.

Расположение элеметнов: левый верхний угол - Главная, правый верхний угол - Контакты, между ними - картинка с называнием сайта;

меню со статьями - сверху, слева вертикальное.