Нужен сайт для фирмы, тема уборка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок152 просмотра

Будет 5 страниц с текстом + 1 с контактами

Сайт должен иметь человекопонятные урлы

Внизу сайта должно быть Расширения файлов могут быть как ПХП, так и ХТМЛ. Никаких движков - чистый ХТМЛ с возможным использованием ПХП.

Тексты я дам, картинки нужно найти (нарисовать если надо) самостоятельно

Форма обратной связи не нужна

Сайт должен быть простым, четким, красивым

Желательно, чтобы шаблон сайта был в одном файле, но это не обязательно.

Расположение элеметнов: левый верхний угол - Главная, правый верхний угол - Контакты, между ними - картинка с называнием сайта;

меню со статьями - сверху, слева вертикальное.

PHP
13 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$49
2 дня
Четкий, ясный код, быстрая работа, есть художественный вкус. Рекомендую
Все четко и быстро, моментальная оплата, рекомендую !

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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