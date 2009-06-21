Необходим сайт по продаже измерительной техники

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт42 заявки449 просмотров

Необходимо придумать брендовое название, логотип, сайт под ключ с фунуциями интернет магазина.

Аналогичный http://deepтиреcom точка ru

Продукция таже, функционал тотже.

Занесением продукции готовы заняться сами.

16 лет назад
in-gr
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров