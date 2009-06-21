Создание обменного пункта электронных валют,вебмани,яндекс,маил и др.
Новостная лента + доска объявления (PHP)
Необходимо написать на PHP приложение для новостной ленты и доски объявления. Приложение должно быть производительным, выдерживать высокую посещаемость. Предпочтительно без использования баз данных (MS SQL, MySQL,PostgreSQL, Oracle).
Необходимо чтобы велись логи, статистика посещения, была возможность регистрации.
Страница пользователя, личный кабинет, административная панель должны иметь грамотный дизайн, ничего лишнего, без узоров уральской хохломы, все на своем месте в соответствии с юзабилити.
На странице пользователя
Сбоку новости, все остальное объявления по по категориям.
Поиск по категориям, по дате, по цене.
В личном кабинете пользователя
Добавить/редактировать/скрыть/удалить объявление. Объявления должны иметь время жизни.
В административной панели
Добавить/редактировать/скрыть/удалить новость.
Добавить/редактировать/удалить категорию объявлений.
Добавить/редактировать/удалить объявления.
Добавить/редактировать/блокировать/удалить пользователя. У пользователей необходимо предусмотреть различные уровни доступа(Администратор, модератор, пользователь)
Возможность добавлять IP-адресса(подсети) в черный список.
Раздел для рассылки новостей пользователям.
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Подробное ТЗ выбранному исполнителю.
Уважаемые исполнители, интересует Срок выполнение и Цена.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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