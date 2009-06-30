Прошу знающих людей озвучить сроки и стоимости разработки web портала на подобие http://doroga.ua/ ( проверил грузится ;) ) сайт выполнен по функционалу и удобству на 3 (по 5 бальной) это моё субективное выслушаю ...
Сайт под ключ
Сделать сайт под ключ.
Цмс можно с открытом кодом.
Сайт на 2-3 языках.перевод,дизайн файлов в псд имеется.
что то наподобие что будет надо
http://osc.template-help.com/wt_23363/index.html
http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=19770&pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V
Цену,сроки,что будет использоватся,что делали,в личку.
Космонавты,Фирмы,студии не беспокоить.
Выберу с соответсвием минимальная цена.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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