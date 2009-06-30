Сайт под ключ

Человек простыми словами выручил.Сайт не могли доделать,он как освободился от другого проекта,написал и спросил помощь нужна.я ответил-да.За 4 дня закончил и переделал проект.Большое спасибо. Ещё раз убедился в профессинализме этого человека.Рекомендую.По возможности буду вновь обращатся к этому мастеру.