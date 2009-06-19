Нужен простой интернет магазин. Задание сводится к 4 страничкам: главная страница сайта (восновном все текст и линки на страницу с товарами), страница со списком товаров (табличка с 4-5 колонками), страница описания товара (описание товара плюс несколько картинок) и страница с заказом. Товары должны лежать в базе MySQL. Должен быть експорт товаров в базу из cvs файла. В заказ можно вносить несколько товаров. В заказе пользователь выбирает тип оплаты, тип доставки, вносит свою контактную информацию и информация о заказе отправляется по емейлу заказчику и владельцу магазина. Должени быть поиск товаров.

Задание думаю простое и понятное, детали уточним в процессе. Дизайн простенький но со вкусом.

Жду предложений.