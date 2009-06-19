Соц. сеть: тематика - изучение иностранных языков

Необходимо разработать аналог сайта www.soziety.com

То есть - социальную сеть для изучающих иностранный язык, основанную на Skype. В принципе - можно использовать любые средства (а не только Skype), главное, чтобы функционально сеть была максимально приближена к www.soziety.com, то есть - чтобы пользователи могли пообщаться в текстовом режиме, и, при желании, перейти к аудиообщению. Подробности можно рассмотреть на "живом" примере - неоднократно упоминавшемся сайте www.soziety.com.

Движок сети - либо какой-то из уже существующих (Pligg, Elgg или им подобные) либо - написать что-то свое (главные требования - безопасность и максимальная простота в функциональном плане + возможность "наращивания" функционала - то есть - чтобы в дальнейшем можно было сравнительно легко, без лишних технических сложностей добавлять разные функциональные модули).

Что конкретно требуется от Вас:

1. Подобрать хороший сервер (который выдерживал бы нагрузки, накладываемые на проекты подобного рода).

2. Настроить сервер.

3. Установить на сервер движок и настроить движок под вышеуказанные цели.

4. Составить тексты-инструкции для пользователей.

5. Хорошо протестировать созданный проект

6. Дальше - возможно понадобится техническая поддержка на постоянной основе

+ оптимизация-продвижение-раскрутка-реклама и прочие аспекты популяризации.

Все этапы - будем детально обсуждать-корректировать-редактировать, возможно даже - убирать, упрощать.

Просьба указывать бюджет + сроки + ссылку на портфолио.

P.S. В личку - пожалуйста - не пишите. Заявки оставляйте здесь.