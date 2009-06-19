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Соц. сеть: тематика - изучение иностранных языков
Необходимо разработать аналог сайта www.soziety.com
То есть - социальную сеть для изучающих иностранный язык, основанную на Skype. В принципе - можно использовать любые средства (а не только Skype), главное, чтобы функционально сеть была максимально приближена к www.soziety.com, то есть - чтобы пользователи могли пообщаться в текстовом режиме, и, при желании, перейти к аудиообщению. Подробности можно рассмотреть на "живом" примере - неоднократно упоминавшемся сайте www.soziety.com.
Движок сети - либо какой-то из уже существующих (Pligg, Elgg или им подобные) либо - написать что-то свое (главные требования - безопасность и максимальная простота в функциональном плане + возможность "наращивания" функционала - то есть - чтобы в дальнейшем можно было сравнительно легко, без лишних технических сложностей добавлять разные функциональные модули).
Что конкретно требуется от Вас:
1. Подобрать хороший сервер (который выдерживал бы нагрузки, накладываемые на проекты подобного рода).
2. Настроить сервер.
3. Установить на сервер движок и настроить движок под вышеуказанные цели.
4. Составить тексты-инструкции для пользователей.
5. Хорошо протестировать созданный проект
6. Дальше - возможно понадобится техническая поддержка на постоянной основе
+ оптимизация-продвижение-раскрутка-реклама и прочие аспекты популяризации.
Все этапы - будем детально обсуждать-корректировать-редактировать, возможно даже - убирать, упрощать.
Просьба указывать бюджет + сроки + ссылку на портфолио.
P.S. В личку - пожалуйста - не пишите. Заявки оставляйте здесь.
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