Онлайн консультации

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок242 просмотра

Нужен человек, который сможет в режиме онлай, обучить созданию сайтов с нуля. Прошу писать цены за консультацию за день и приблизительное число консультаций. Оплата будет производиться либо за каждые 2 дня, либо за всю работу - на Ваше усмотрение.

Оставляйте предложения ТОЛЬКО ЗДЕСЬ. При ответах учитывайте, пожалуйста, что бюджет не резиновый.

16 лет назад
Fobiya
40 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
16 лет назад
$300
60 дней

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
16 лет назад