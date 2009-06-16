Онлайн консультации

Нужен человек, который сможет в режиме онлай, обучить созданию сайтов с нуля. Прошу писать цены за консультацию за день и приблизительное число консультаций. Оплата будет производиться либо за каждые 2 дня, либо за всю работу - на Ваше усмотрение.

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