Интернет-магазин - продажа алкоголя

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Закрыт38 заявок557 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Открываем отдел доставки при магазине хорошего алкоголя и сигар.

Нужно:

0. Помощь в грамотном составлении ТЗ

1. Красивый дизайн шаблона под WebAssist (главная, каталог, продукт, корзина)

мне нравятся

http://www.templatemonster.com/website-templates/5005.html

http://www.templatemonster.com/creloaded-templates/19758.html

http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/21057.html

http://www.templatemonster.com/magento-themes/22711.html

По функционалу нравится www.alcomag.ru

2. Верстка- резиновая естественно, валидная и кроссраузерная.

3. Установка на движок, настройка.

4. Настройка меню, каталога и т.д.

Жду предложения, с ценой, сроками и портфолио.

HTMLMagento
16 лет назад
feam
48 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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