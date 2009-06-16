Необходимо создать сайт для компании на 20-30 страниц с каталогом продукции. Должно получиться что то вроде kifato-group.ru Только совсем в другом дизайне и на цмс. Задача на 3 этапа ...
Интернет-магазин - продажа алкоголя
Уважаемые фрилансеры!
Открываем отдел доставки при магазине хорошего алкоголя и сигар.
Нужно:
0. Помощь в грамотном составлении ТЗ
1. Красивый дизайн шаблона под WebAssist (главная, каталог, продукт, корзина)
мне нравятся
http://www.templatemonster.com/website-templates/5005.html
http://www.templatemonster.com/creloaded-templates/19758.html
http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/21057.html
http://www.templatemonster.com/magento-themes/22711.html
По функционалу нравится www.alcomag.ru
2. Верстка- резиновая естественно, валидная и кроссраузерная.
3. Установка на движок, настройка.
4. Настройка меню, каталога и т.д.
Жду предложения, с ценой, сроками и портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Сайты «под ключ»50 заявокЗакрыт16 лет назад
-структура базы данных согласно ТЗ; -возможность редактирования этой структуры данных; -особое внимание защите данных; -биллинг; -предложения по дизайну; -возможность последующего встраивания видео-конференций. Цена -?.Срок -? ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
http://www.free-lance.ru/projects/?pid=222944 Требуется поднять проект на бесплатной CMS, можно самописной. Если просто: предоставляю PSD для страничек, контент, доступы к панели управления, остальное делаете вы. Функционал: ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
Разработка ТЗ медицинского сайта 2.0 Наброски: 1)Личная страница врача. Врач должен ЛЕГКО добавлять информацию о себе, свои статьи и тд. 2)Личная страница пациента (что в ней должно быть?) ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо разработать чат на подобие omegle.com Требования PHP5, Базы данных MySQL, AJAX. Пожалуйста огласите стоимость и сроки разработки.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт выполнен за 1 месяц. Код написан вручную, полностью на PHP программировании. Все страницы сайта, а также вывод статей и рецептов осуществляется при помощи базы данных MYSQL, поиск также работает с БД.Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Создать интернет магазин под ключЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужно написать лучший в мире сайт визитку, за минимум денег.;-) Гарантирую дальнейшее сотрудничество.Закрыт16 лет назад
- $3000
Создание интернет-магазина (программирование, верстка, настройка)Завершен16 лет назад
Нуно сделать интрнет-магазин посуды на подобии www.vasovi.ru Срок разработки 1 месяц Бюджет 24000руб.Сайты «под ключ»61 заявкаЗакрыт16 лет назад