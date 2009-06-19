Создание сайта продажи, аренды недвижимости.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт40 заявок375 просмотров

Требуется создание под ключ на высоком уровне. ВВод данных осуществляет оператор, а не посетитель. Т.Е., грубо говоря это сайт - каталог. Приветствуется удобный и быстрый загрузчик данных на сайт. Остальное в личку.

16 лет назад
cyfra2008
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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