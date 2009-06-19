Сайт объвлений купли-продажи автомобилей, гаражей, запчастей, аксессуаров и пр.
Создание сайта продажи, аренды недвижимости.
Требуется создание под ключ на высоком уровне. ВВод данных осуществляет оператор, а не посетитель. Т.Е., грубо говоря это сайт - каталог. Приветствуется удобный и быстрый загрузчик данных на сайт. Остальное в личку.
Заявки фрилансеров
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