Сайт школы-интерната

Требуется сделать сайт для украинской школы-интерната. Там должна быть главная страница, контакты. фотографии детей и вся остальная информация. Что-то типа блога. Может Worpress или Joomla - на ваше усмотрение. Дизайн приятный, аккуратный. Проект естественно некоммерческий, берите это во внимание когда делаете оценку. Если у вас есть примеры подобной работы, дайте ссылку.

Можно делать только дизайн или только программирование, тогда будет несколько исполнителей. Укажите что вы можете сделать в предложении.