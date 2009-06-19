Прошу знающих людей озвучить сроки и стоимости разработки web портала на подобие http://doroga.ua/ ( проверил грузится ;) ) сайт выполнен по функционалу и удобству на 3 (по 5 бальной) это моё субективное выслушаю ...
Сайт интернет магазина с аукционом
Нужен сайт интернет магазина с аукционом: быстрый, рабочий, под ключ
предложения либо сюда либо в личку
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