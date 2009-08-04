Сделать чат

Чат для общения сотрудников.

1. Изящный и красивый чат.

2. На количество пользователей до 2000 и более.

3. Набор смайликов из скайпа.

4. Регистрация только по одобрению модератора, по параметрам ИМЯ, ГОРОД, СТРАНА, ЛОГИН, SKYPE логин. В чате при общении отображаются именно эти параметры :ИМЯ, ГОРОД, СТРАНА(флажок страны), ЛОГИН, SKYPE логин(значок с возможностью звонка сразу на скайп).

5. Возможность передавать файлы между пользователями.

6. Расширенные возможности администрирования по замене всех данных юзеров.

8. Цветовая гамма и схема построения как в публичном чате скайпа версии 3.8.