Сделать чат

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок846 просмотров

Чат для общения сотрудников.

1. Изящный и красивый чат.

2. На количество пользователей до 2000 и более.

3. Набор смайликов из скайпа.

4. Регистрация только по одобрению модератора, по параметрам ИМЯ, ГОРОД, СТРАНА, ЛОГИН, SKYPE логин. В чате при общении отображаются именно эти параметры :ИМЯ, ГОРОД, СТРАНА(флажок страны), ЛОГИН, SKYPE логин(значок с возможностью звонка сразу на скайп).

5. Возможность передавать файлы между пользователями.

6. Расширенные возможности администрирования по замене всех данных юзеров.

8. Цветовая гамма и схема построения как в публичном чате скайпа версии 3.8.

16 лет назад
GOD_HOME
Алексей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

oduvan
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$500
21 день
Александр точно выполнил задачу, всегда был на связи, вежливый, по ходу проекта неоднократно предлагал полезные улучшения. Благодарю. К моей благодарности присоединяются мои сотрудники из 34 стран, для которых и делался этот проект.
Спасибо. Приятно работать. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

oduvan
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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