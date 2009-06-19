Создание сайта инвестиционного фонда

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка300 просмотров

Требуется создание сайта инвестиционного фонда

За основу можно взять http://orohyiprus.com/orohyip или другой подобный

Можно уже на готовом например http://orohyiprus.com/orohyip но с полным изменением дизайна как внешнего так и внутреннего или самописанном

Дизайн должен быть оригинальным

Язык скрипта английский

Основные интернет валюты Perfect Money и Liberty Reserve

Функциональность нужного скрипта http://orohyiprus.com/orohyip

16 лет назад
Denisergey
54 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Автотурист

    Прошу знающих людей озвучить сроки и стоимости разработки web портала на подобие http://doroga.ua/ ( проверил грузится ;) ) сайт выполнен по функционалу и удобству на 3 (по 5 бальной) это моё субективное выслушаю ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт под ключ

    Сделать сайт под ключ. Цмс можно с открытом кодом. Сайт на 2-3 языках.перевод,дизайн файлов в псд имеется. что то наподобие что будет надо http://osc.template-help.com/wt_23363/index.html http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=19770&amp;pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V Цену,сроки,что ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скандинавский аукцион.

    $1000

    Нужен аук под ключ. функционал полность гагеновский + добавить несколько функций + подключить платежные системы по максимуму. Дизайн есть... оплата через безопасную сделку либо по усмотрению исполнителя любая форма оплаты, но только после полного ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • DLE сайт

    Нужно создать и продвинуть DLE-сайт(типу qiq.ru) Количество человек на сайте - от 3000 в день, пишите вашу цену и условия работы.

    DLE
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой интернет магазин

    $250

    Нужен простой интернет магазин. Задание сводится к 4 страничкам: главная страница сайта (восновном все текст и линки на страницу с товарами), страница со списком товаров (табличка с 4-5 колонками), страница описания товара (описание товара плюс ...

    MySQL
    Сайты «под ключ»46 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание интернет-иагазина

    Качественный дизайн уровня выше среднего, чтобы было ясно чем занимается компания. Удобная навигация, сортировка по 3-4 параметрам (одновременно) Возможность размещения каталога статей. аккуратный, без нагромождения. Указывайте цену, сроки и ссылки ...

    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание интернет-магазина по тз

    $650

    Требуется создание интернет-магазина по готовому тз. На данный момент магазин уже работает, с реализованным 80% функциями, описанными в ТЗ. Однако существующий магазин писался разными программистами и имеет много глюков в работе и безопасности. Требуется разработка ...

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт школы-интерната

    Требуется сделать сайт для украинской школы-интерната. Там должна быть главная страница, контакты. фотографии детей и вся остальная информация. Что-то типа блога. Может Worpress или Joomla - на ваше усмотрение. Дизайн приятный, аккуратный. Проект естественно некоммерческий, ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад