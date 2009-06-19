Требуется создание сайта инвестиционного фонда

За основу можно взять http://orohyiprus.com/orohyip или другой подобный

Можно уже на готовом например http://orohyiprus.com/orohyip но с полным изменением дизайна как внешнего так и внутреннего или самописанном

Дизайн должен быть оригинальным

Язык скрипта английский

Основные интернет валюты Perfect Money и Liberty Reserve

Функциональность нужного скрипта http://orohyiprus.com/orohyip