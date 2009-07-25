Скандинавский аукцион.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен11 заявок254 просмотра

Нужен аук под ключ. функционал полность гагеновский + добавить несколько функций + подключить платежные системы по максимуму. Дизайн есть... оплата через безопасную сделку либо по усмотрению исполнителя любая форма оплаты, но только после полного теста функционала и устранения возможных ошибок, без предоплаты. Время на разработку не более 1 месяца, если не уверены что успеете - лучше сразу и не начинать, не уложимся в сроки - анулируем сделку. (был опыт печальный... 3 мес разрабатывали а воз и ныне там... второй раз не прокатит)

16 лет назад
demjan72
Дмитрий 
53 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$1000
14 дней
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Заявки фрилансеров

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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