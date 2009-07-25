Скандинавский аукцион.

Нужен аук под ключ. функционал полность гагеновский + добавить несколько функций + подключить платежные системы по максимуму. Дизайн есть... оплата через безопасную сделку либо по усмотрению исполнителя любая форма оплаты, но только после полного теста функционала и устранения возможных ошибок, без предоплаты. Время на разработку не более 1 месяца, если не уверены что успеете - лучше сразу и не начинать, не уложимся в сроки - анулируем сделку. (был опыт печальный... 3 мес разрабатывали а воз и ныне там... второй раз не прокатит)