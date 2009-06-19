Индивидуальный проект для "Nobilis Interiors"

Сделать сайт под ключ. Цмс можно с открытом кодом. Сайт на 2-3 языках.перевод,дизайн файлов в псд имеется. что то наподобие что будет надо http://osc.template-help.com/wt_23363/index.html http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=19770&pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V Цену,сроки,что ...