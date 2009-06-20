Нужен сайтик с простеньким дизайном и форумом.

И так..терпению пришел конец... Знаете Николай вы меня крайне растроили...динамо машина вертится до сих пор..а воз и ныне там.... очень понравился его портфолио...в отличии от тех что мне предлагали до этого.. списались...дада сказал николай.. далее пропал на неделю.. просто тихо..думаю ладно..подожду ...разные ситуции бывают у людей...дождался..через неделю появился...лалала...траблы были....окей.. ну что работаем? работаем.. до сих пор работаем а еще ни одного наброска я не видел.. идет третья неделька) Так что Николай ваш сервис полная вата...к сожалению(((