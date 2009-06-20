Нужен сайтик с простеньким дизайном и форумом.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт48 заявок500 просмотров

Тематика - поделки из бумаги для детей и взрослых

уровень дизайна - http://www.objectmechty.ru/main.php

штук 5 пунктов меню,форум,новости...

присылайте ваши предложения цена/сроки/условияоплаты/примеры работ

на [email protected]

16 лет назад
quilling98
Maximov 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад
$150
4 дня
И так..терпению пришел конец... Знаете Николай вы меня крайне растроили...динамо машина вертится до сих пор..а воз и ныне там.... очень понравился его портфолио...в отличии от тех что мне предлагали до этого.. списались...дада сказал николай.. далее пропал на неделю.. просто тихо..думаю ладно..подожду ...разные ситуции бывают у людей...дождался..через неделю появился...лалала...траблы были....окей.. ну что работаем? работаем.. до сих пор работаем а еще ни одного наброска я не видел.. идет третья неделька) Так что Николай ваш сервис полная вата...к сожалению(((

Заявки фрилансеров

nikmirn
Mirnyj 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-3)
16 лет назад

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