Создание обменного пункта электронных валют,вебмани,яндекс,маил и др.
Полнофункциональный чат
Требуется создание чата
функционал:
- Модераторские функции
- Классы юзеров (обычный, ВИП)
- Фотогалереи + инфо
- виртуальная валюта (привязка к платежным системам, пополнение посредством СМС)
- приобретение "плюшек" таких как: выделение сообщения в чате тегами, приобретение подарков, возможности дарить подарки юзерам (с отображением в инфо) единоразовая модераторская кнопка, режим невидимости, турбо сообщение (всем пользователям "он-лайн" в приват) выделение ника в списке, дополнительные смайлы
аукционная система "царь горы" (сделал ставку выше остальных - получил статус царь горы на час)
- Прокрутка сообщений, эхо
- Звуковое сопровождение сообщений (входящие в приват)
- Анти флуд бот, анти мат
- Чат должен быть без регистрационной формы (ник регистрируется автоматически при первом входе в чат)
- Статусы юзера
За подробностями стучимся в аську 440148617 или скайп longlimo
Оплата по факту: Киев, Донецк, Днепропетровск или Запорожье - наличные, либо платежные системы.
Предлагаем цены и сроки.
Удачи!
Заявки фрилансеров
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