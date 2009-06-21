Полнофункциональный чат

Требуется создание чата

функционал:

- Модераторские функции

- Классы юзеров (обычный, ВИП)

- Фотогалереи + инфо

- виртуальная валюта (привязка к платежным системам, пополнение посредством СМС)

- приобретение "плюшек" таких как: выделение сообщения в чате тегами, приобретение подарков, возможности дарить подарки юзерам (с отображением в инфо) единоразовая модераторская кнопка, режим невидимости, турбо сообщение (всем пользователям "он-лайн" в приват) выделение ника в списке, дополнительные смайлы

аукционная система "царь горы" (сделал ставку выше остальных - получил статус царь горы на час)

- Прокрутка сообщений, эхо

- Звуковое сопровождение сообщений (входящие в приват)

- Анти флуд бот, анти мат

- Чат должен быть без регистрационной формы (ник регистрируется автоматически при первом входе в чат)

- Статусы юзера

За подробностями стучимся в аську 440148617 или скайп longlimo

Оплата по факту: Киев, Донецк, Днепропетровск или Запорожье - наличные, либо платежные системы.

Предлагаем цены и сроки.

Удачи!