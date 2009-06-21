Создание интернет-аукциона "под ключ"

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Закрыт23 заявки278 просмотров

Интересно создание сайта - аналогию скандинавских аукционов.

Нужен не просто скриншот, а полностью проработанная и выполненная система со своим движком, ботами и т.д.

Вот ссылка проекта, по аналогии которого мы хотим реализовать сайт.

http://yd.gagen.ru/

Ждем ваших комментов и предложений. Варианты и предложения можно в личку.

16 лет назад
morozzz16
Антон 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров