Разработка сайта на Битриксе

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок174 просмотра
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Здравствуйте.

Меня зовут Муборак. Нам необходимо разработать корпоративный сайт благотворительной организации на платформе Битрикс: установить шаблон http://fund.demo.simai.ru/ на сервер и доработать (поменять лого, название и т.д.)

Сколько это будет стоить?

Примерное ТЗ во вложении.

5 лет назад
muborakjan
26 летТаджикистан
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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