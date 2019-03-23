Разработка сайта на Битриксе

Есть шаблонный сайт сервиса бронирования помещений в краткосрочную аренду на Wordpress. Нужно: Сделать MVP (минимально работающую версию) сервиса для бронирования рабочих мест. Настроить, чтобы основной текущий функционал шаблона работал (регистрация, добавление новых объектов, поиск объектов рядом, бронирование ...
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Здравствуйте.
Меня зовут Муборак. Нам необходимо разработать корпоративный сайт благотворительной организации на платформе Битрикс: установить шаблон http://fund.demo.simai.ru/ на сервер и доработать (поменять лого, название и т.д.)
Сколько это будет стоить?
Примерное ТЗ во вложении.
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