Разработка сайта на Битриксе

Здравствуйте.

Меня зовут Муборак. Нам необходимо разработать корпоративный сайт благотворительной организации на платформе Битрикс: установить шаблон http://fund.demo.simai.ru/ на сервер и доработать (поменять лого, название и т.д.)

Сколько это будет стоить?

Примерное ТЗ во вложении.