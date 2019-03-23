Доработка сайта-шаблона на wordpress

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть шаблонный сайт сервиса бронирования помещений в краткосрочную аренду на Wordpress. 

  

Нужно:  

Сделать MVP (минимально работающую версию) сервиса для бронирования рабочих мест.    

  

Настроить, чтобы основной текущий функционал шаблона работал (регистрация, добавление новых объектов, поиск объектов рядом, бронирование объектов). 

  

Доработать шаблон: 

*Прикрутить оплату (например робокасса, обсуждается).  

  

*Отредактировать список обьектов бронирования. 

Выбор из списка обьекта бронирования: 

Место парикмахера   

Место лашмейкера   

Место мастера    

Место маникюра-педикюра,    

кабинет косметолога,    

кабинет массажиста,    

кабинет тату-мастера и тд,  

  

*Отредактировать выбор места поиска помещения по городам, районам, метро. 

Выбор места поиска помещения: 

Город-Метро/Район/Улица – базы добавлять не нужно, в первоначальной версии клиенты сами при регистрации будут добавлять адреса и их сервису просто нужно выдавать в поиске.  

  

*Отредактировать сроки аренды и добавить возможность почасовой аренды. 

Есть уже Календарь с возможностью выбора даты начала аренды и выбора срока аренды:   

Нужно добавить: 

Почасовая с выбором конкретных часов аренды   

Целого рабочего дня   

Целого месяца   

  

*Отредактировать фильтр по поиску помещений 

После выбора параметров на первой странице должна открываться страница 2   

Полный список с выбором помещений для работы.   

Его нужно фильтровать по параметрам из фильтра.   

Также Список должен сортироваться по необходимым параметрам.   

  

*Должна быть возможность посмотреть на карте объекты рядом с клиентом.  Нужно протестировать возможности шаблона и если их будет нехватать, то настроить. 

  

*Отредактировать страницу обьекта. 

Далее клиент выбирает обьект и ему открывается шаг 3   

Страница объекта.   

Фото   

Описание    

Точный адрес   

Отзывы    

Кнопка забронировать   

  

После нажатия кнопки страница подтверждения брони   

  

После подтверждения брони страница ввода оплаты.   

https://st-private.fl.ru/users/lu/luquid/projects/201903/f_7415c94fc8681315.png?temp_url_sig=44cbef0afe5356f35664d97b3a3c55a86e6ad0b7&temp_url_expires=1553504207&inline

https://st-private.fl.ru/users/lu/luquid/projects/201903/f_4105c94fc8716b1c.png?temp_url_sig=adce9c120c1fec1988d9462c0f328d073eafd522&temp_url_expires=1553504210&inline

https://st-private.fl.ru/users/lu/luquid/projects/201903/f_9155c94fc8771e2d.png?temp_url_sig=6a025493ebd18c2f1497d929db67294bc8c30afc&temp_url_expires=1553504213&inline

WordPress
5 лет назад
kopenko
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)