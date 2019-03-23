Доработка сайта-шаблона на wordpress

Создать сайт наподобии http://xn--e1afmodbh1f.xn--p1ai/ Можно сделать похожий или скопировать этот сайт Пишите цену и сроки Буду выбирать исходя из соотношения цены и качества
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблонный сайт сервиса бронирования помещений в краткосрочную аренду на Wordpress.
Нужно:
Сделать MVP (минимально работающую версию) сервиса для бронирования рабочих мест.
Настроить, чтобы основной текущий функционал шаблона работал (регистрация, добавление новых объектов, поиск объектов рядом, бронирование объектов).
Доработать шаблон:
*Прикрутить оплату (например робокасса, обсуждается).
*Отредактировать список обьектов бронирования.
Выбор из списка обьекта бронирования:
Место парикмахера
Место лашмейкера
Место мастера
Место маникюра-педикюра,
кабинет косметолога,
кабинет массажиста,
кабинет тату-мастера и тд,
*Отредактировать выбор места поиска помещения по городам, районам, метро.
Выбор места поиска помещения:
Город-Метро/Район/Улица – базы добавлять не нужно, в первоначальной версии клиенты сами при регистрации будут добавлять адреса и их сервису просто нужно выдавать в поиске.
*Отредактировать сроки аренды и добавить возможность почасовой аренды.
Есть уже Календарь с возможностью выбора даты начала аренды и выбора срока аренды:
Нужно добавить:
Почасовая с выбором конкретных часов аренды
Целого рабочего дня
Целого месяца
*Отредактировать фильтр по поиску помещений
После выбора параметров на первой странице должна открываться страница 2
Полный список с выбором помещений для работы.
Его нужно фильтровать по параметрам из фильтра.
Также Список должен сортироваться по необходимым параметрам.
*Должна быть возможность посмотреть на карте объекты рядом с клиентом. Нужно протестировать возможности шаблона и если их будет нехватать, то настроить.
*Отредактировать страницу обьекта.
Далее клиент выбирает обьект и ему открывается шаг 3
Страница объекта.
Фото
Описание
Точный адрес
Отзывы
Кнопка забронировать
После нажатия кнопки страница подтверждения брони
После подтверждения брони страница ввода оплаты.
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