Доработка сайта-шаблона на wordpress

Есть шаблонный сайт сервиса бронирования помещений в краткосрочную аренду на Wordpress.

Нужно:

Сделать MVP (минимально работающую версию) сервиса для бронирования рабочих мест.

Настроить, чтобы основной текущий функционал шаблона работал (регистрация, добавление новых объектов, поиск объектов рядом, бронирование объектов).

Доработать шаблон:

*Прикрутить оплату (например робокасса, обсуждается).

*Отредактировать список обьектов бронирования.

Выбор из списка обьекта бронирования:

Место парикмахера

Место лашмейкера

Место мастера

Место маникюра-педикюра,

кабинет косметолога,

кабинет массажиста,

кабинет тату-мастера и тд,

*Отредактировать выбор места поиска помещения по городам, районам, метро.

Выбор места поиска помещения:

Город-Метро/Район/Улица – базы добавлять не нужно, в первоначальной версии клиенты сами при регистрации будут добавлять адреса и их сервису просто нужно выдавать в поиске.

*Отредактировать сроки аренды и добавить возможность почасовой аренды.

Есть уже Календарь с возможностью выбора даты начала аренды и выбора срока аренды:

Нужно добавить:

Почасовая с выбором конкретных часов аренды

Целого рабочего дня

Целого месяца

*Отредактировать фильтр по поиску помещений

После выбора параметров на первой странице должна открываться страница 2

Полный список с выбором помещений для работы.

Его нужно фильтровать по параметрам из фильтра.

Также Список должен сортироваться по необходимым параметрам.

*Должна быть возможность посмотреть на карте объекты рядом с клиентом. Нужно протестировать возможности шаблона и если их будет нехватать, то настроить.

*Отредактировать страницу обьекта.

Далее клиент выбирает обьект и ему открывается шаг 3

Страница объекта.

Фото

Описание

Точный адрес

Отзывы

Кнопка забронировать

После нажатия кнопки страница подтверждения брони

После подтверждения брони страница ввода оплаты.

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