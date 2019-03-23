Нужно сделать одностраничник на основе одного товара. Пример как нравится https://lpgenerator.ru/theme/preview/3489/ надо будет чуть отредактировать блоки. Товар светодиодный рюкзак. Нужно будет сделать возможность выбор цвета и количества. Нужно будет показать что этот товар можно купить в розницу ...
Создать сайт наподобии http://xn--e1afmodbh1f.xn--p1ai/
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Создать сайт наподобии http://xn--e1afmodbh1f.xn--p1ai/
Можно сделать похожий или скопировать этот сайт
Пишите цену и сроки
Буду выбирать исходя из соотношения цены и качества
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