Сайт для организации (Строительство ПГС)

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Завершен1 заявка120 просмотров

Сделать небольшой сайт для строительной организации. Основная деятельность гражданское и промышленное строительство. На сайте написать все тексты, фотографии и сканы документов с нас. Срок две недели. Дизайн уникальный. Цена договорная.

11 лет назад
Andrey1965
Сафронов 
59 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

landmaks
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$990
12 дней
Было очень приятно работать с Максимом. Он подошел к обсуждению задания четко вплоть до деталей, все что запланировали сделано и работает хорошо. Сайт был создан легким в обслуживании. Нам повезло с исполнителем спасибо и удачи вам!
Хороший заказчик, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

landmaks
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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