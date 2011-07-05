Добрый день! Есть сайт инет-магазин. Нужно сделать отдельный сайт-личный кабинет для клиентов инет магазина.На главной странице сайта-кабинета - лого и два поля - логин и пароль.После их ввода - клиент попадает в личный кабинет, в приложении рисунок , как это примерно должно выглядеть.

Слева должны отображаться следующие иконки:

- Отображение личного счета

- Отображение личной почты

- Накладные

- Акт-сверки

- Отправка товара - это какого числа мы отправили товар и сколько мешков, сколько кг

- Помощь - для клиентов, описание функционала

- Аккаунт (с полной информацией о клиенте)

- Функция рассылки новой информации по клиентам.

- Создание таблицы по логистике с выводом информации на сайт, с

возможностью поиска по ID

Личный кабинет будет на другом домене и хостинге. Он нужен для ведения взаиморасчетов с клиентами онлайн, чтобы клиент заказав товар в магазине, видел свои накладные в личном кабинете, видел их статус - принята, обрабатывается, отгружена, когда отгружена и т.п. Должны быть видны все взаиморасчеты клиента с компанией, так сказать онлайн-бухгалтерия. По определенным причинам, мы решили, что связывать сайты нет пока необходимости. Админ сайта-кабинета будет вручную вносить все данные(накладные, состояние заказа, вести переписку с клиентами, делать рассылки новостей)

В личном кабинете нужна регистрация новых клиентов, существующие заходят под своими паролями и логинами из магазина.Личный счет будет обновляться вручную админом, к нему не нужно никакой платежной системы, просто поле, заполняемое админом. Почта - переписка админа с пользователем, чтобы клиент мог задать к примеру вопрос по своему заказу, и получить информацию от админа. Должна быть возможность рассылки сообщений клиентам с целью информирования о нововведениях, акциях, рассылка новостей компании.

Интересует ориентировочная стоимость проекта и сроки.

Спасибо!