Основные задачи сайта -Каталог курортов, стран, турфирм, отелей -Всевозможные рейтинги курортов, стран, турфирм, отелей -Поиск и фильтры по отдых на море, в горах лечебный… -Добавление новостей -Регистрация пользователей. Написание ими отзывов и простановка оценок. -Возможность ведения пользовтелями блогов -Фотогалерея курортов, стран, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Есть сайт инет-магазин. Нужно сделать отдельный сайт-личный кабинет для клиентов инет магазина.На главной странице сайта-кабинета - лого и два поля - логин и пароль.После их ввода - клиент попадает в личный кабинет, в приложении рисунок , как это примерно должно выглядеть.
Слева должны отображаться следующие иконки:
- Отображение личного счета
- Отображение личной почты
- Накладные
- Акт-сверки
- Отправка товара - это какого числа мы отправили товар и сколько мешков, сколько кг
- Помощь - для клиентов, описание функционала
- Аккаунт (с полной информацией о клиенте)
- Функция рассылки новой информации по клиентам.
- Создание таблицы по логистике с выводом информации на сайт, с
возможностью поиска по ID
Личный кабинет будет на другом домене и хостинге. Он нужен для ведения взаиморасчетов с клиентами онлайн, чтобы клиент заказав товар в магазине, видел свои накладные в личном кабинете, видел их статус - принята, обрабатывается, отгружена, когда отгружена и т.п. Должны быть видны все взаиморасчеты клиента с компанией, так сказать онлайн-бухгалтерия. По определенным причинам, мы решили, что связывать сайты нет пока необходимости. Админ сайта-кабинета будет вручную вносить все данные(накладные, состояние заказа, вести переписку с клиентами, делать рассылки новостей)
В личном кабинете нужна регистрация новых клиентов, существующие заходят под своими паролями и логинами из магазина.Личный счет будет обновляться вручную админом, к нему не нужно никакой платежной системы, просто поле, заполняемое админом. Почта - переписка админа с пользователем, чтобы клиент мог задать к примеру вопрос по своему заказу, и получить информацию от админа. Должна быть возможность рассылки сообщений клиентам с целью информирования о нововведениях, акциях, рассылка новостей компании.
Интересует ориентировочная стоимость проекта и сроки.
Спасибо!
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