Интернет покер

Требуется не большой сайт покер на php с регистрацыей пользователей и небольшую админку для администратора.

ТЗ

Статистика пользователей сколька человек на сайте

Возможность следить за игроками в онлайн, за их выигрышами, и действиями.

Настройка процент на выйграш.

Возможность изменять баланс игроку.

Сделать пополнения счета у пользователя яндекс-деньги если возможно. И требуется еще пополнения спомощью вебмани.

Пользователь так же может выводить средства.

Обязательно сайт должен работать с формальным аттестатом по приему платежей через вебмани у пользователей.

Срок выполнения работы месяц!