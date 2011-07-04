Клон сайта

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки182 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется создать клон сайта tury.ru с нуля или под Joomla 1.5.

Жду от Вас предложении по срокам и ценам.

P.S. Пишем только тут!

12 лет назад
unifex
38 летУзбекистан
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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