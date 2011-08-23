Сайт-визитка для продажи усадьбы

Есть желание продать «загородную усадьбу» – 2 жилых дома (гостевой и «хозяйский»), 2 гаража, участок 25 соток и т.п. Объект продажи элитного уровня, находится в Зауралье, г.Курган.

http://maps.google.ru/maps?q=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD&hl=ru&ie=UTF8&ll=55.341642,65.269775&spn=5.768846,14.106445&sll=55.354135,40.297852&sspn=47.203963,112.851563&t=h&z=7

Целевой покупатель потенциально из любой точки России – состоятельный бизнесмен или организация (например, для проживания топ-менеджеров, или командированных в город/область).

Нужен продающий сайт с описанием усадьбы, домов, построек, территории и т.п., ориентированный на целевого клиента-покупателя. Домен есть, движок – скорее всего, Word Press (можете предложить что-то другое, если удобнее и бесплатно ;) ). Есть ТЗ с описанием «фич» объекта, есть фотографии. По сути, нужно «вписать» конкретные фичи в несколько страниц грамотного мотивирующего на покупку текста, который оформить в виде нескольких статей (общее описание, описание домов, участка, природы, «Как добраться») с фотографиями; плюс дизайн сайта (возможно стандартный/бесплатный).

Рассчитываю уложиться в 100 долларов, если обоснуете, можем договориться и на большее.