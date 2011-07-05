Основные задачи сайта -Каталог курортов, стран, турфирм, отелей -Всевозможные рейтинги курортов, стран, турфирм, отелей -Поиск и фильтры по отдых на море, в горах лечебный… -Добавление новостей -Регистрация пользователей. Написание ими отзывов и простановка оценок. -Возможность ведения пользовтелями блогов -Фотогалерея курортов, стран, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание сайта для рекрутинга : движок, интерфейс – можно готовый
Внешний сайт: статьи/ публикации/ список услуг/ корзина для заказа/ регистрация пользователей
Пользовательская часть (для зарегистрированных пользователей): оплата услуг, интерфейс с платежной системой (например, рбк-мани или другая подобная – предлагайте), подгрузка документов, анкета-опросник с текстовыми вопросами и возможностью промежуточного сохранения. Коды на скидки. Желательно: интерфейс с google translate (или подобное) для автоматического перевода анкеты и документов.
Редакторская часть: работа с анкетами и данными "своих" пользователей
Админская часть: статус оплаты (с возможностью ручной модификации), выгрузка отчетности, присвоение пользователей редакторам
Пишите предложения, цены, сроки.
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