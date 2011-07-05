Требуется создание сайта для рекрутинга : движок, интерфейс – можно готовый

Внешний сайт: статьи/ публикации/ список услуг/ корзина для заказа/ регистрация пользователей

Пользовательская часть (для зарегистрированных пользователей): оплата услуг, интерфейс с платежной системой (например, рбк-мани или другая подобная – предлагайте), подгрузка документов, анкета-опросник с текстовыми вопросами и возможностью промежуточного сохранения. Коды на скидки. Желательно: интерфейс с google translate (или подобное) для автоматического перевода анкеты и документов.

Редакторская часть: работа с анкетами и данными "своих" пользователей

Админская часть: статус оплаты (с возможностью ручной модификации), выгрузка отчетности, присвоение пользователей редакторам

Пишите предложения, цены, сроки.