Сайт-визитка Тильда

Сайты «под ключ»Закрыт40 заявок1370 просмотров
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Необходимо создать одностраничный сайт на Тильда.

Это будет сайт с презентацией курса (подробности в переписке)

Также необходимо будет прикрутить платежную систему 2Checkout

2 года назад
Nick_Tarasov
Никита 
30 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад