Сайт знакомств

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Закрыт16 заявок323 просмотра

Нужен простейший сайт знакомств с минимальным бюджетом.

Дизайн будет предоставлен.

Приоритет стандартному движку.

Предлагайте и обосновывайте движок.

Желательны ссылки на примеры реализованных на данном движке аналогов.

Подробности только на почту avs999 гав яндекс ру после добавления в проект.

Цену и сроки, пожалуйста, сразу.

16 лет назад
m2
53 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров