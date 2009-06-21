Создание обменного пункта электронных валют,вебмани,яндекс,маил и др.
Сайт знакомств
Нужен простейший сайт знакомств с минимальным бюджетом.
Дизайн будет предоставлен.
Приоритет стандартному движку.
Предлагайте и обосновывайте движок.
Желательны ссылки на примеры реализованных на данном движке аналогов.
Подробности только на почту avs999 гав яндекс ру после добавления в проект.
Цену и сроки, пожалуйста, сразу.
Заявки фрилансеров
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