Шаблон ан вордпресс

Нужно установить шаблон на вордпрессе и сделать несколько правок и заполнить текстовой информацией

Особо много ничего не требуется, пару страничек прописать и сделать чтоб все хорошо отображалось и если есть вирусы то убрать с этого шаблон

шаблон из интернета, бесплатный