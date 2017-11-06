Создание портала молодежной общественной организации

Сайт под ключ на MODX или WP тз прикреплено ниже расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном кроме (партнерской программы,получить сертификат,дропшипинг,доставка ...