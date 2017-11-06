Создание портала молодежной общественной организации

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок239 просмотров

Молодежная общественная организация ищет программистов для создания портала включающего модули:

регистрации с генерацией карт и сертификатов

личного кабинета

новостей

мессенджера

конструктора интернет-магазинов с системой учета

краудинвестинга

органайзера мероприятий

и др.

В дальнейшем возможно продолжение сотрудничества в создании молодежной IT-лаборатории.

Исполнителю необходимо подъехать на переговоры в Москву.

8 лет назад
guest_1509958746053
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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