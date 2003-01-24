Шукаю шаблон дожки автопродажів (типу авторіа та автобазараф)

Привіт.

Шукаю готовий шаблон дошки автопродажів. Якщо ви працювали над подібним проектом, маєте готове рішення та готові його продати, покажіть та запропонуйте вашу ціну.

Наразі працюємо над таким проектом. Маємо власне рішення, але може в когось є щось краще, тож готові придбати.

Пропонуйте варіанти



P.s. Гуглити вміємо, тож шаблони на базі вп, загальні классифаєри та інші рішення з гугла можемо й самі знайти, вони не підходять. Шукаємо саме автомобільну дошку з більш менш готовим функціоналом і розраховану під нормальний объем трафіку.

P.p.s. Розробити з нуля теж не підходить. Не пропонуйте, не гайте часу вашого і мого.