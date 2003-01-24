Ищу подрядчика для создания сайта по ТЗ. В нем подробное описание того, что требуется.
Шукаю шаблон дожки автопродажів (типу авторіа та автобазараф)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шукаю шаблон дожки автопродажів (типу авторіа та автобазараф)
Привіт.
Шукаю готовий шаблон дошки автопродажів. Якщо ви працювали над подібним проектом, маєте готове рішення та готові його продати, покажіть та запропонуйте вашу ціну.
Наразі працюємо над таким проектом. Маємо власне рішення, але може в когось є щось краще, тож готові придбати.
Пропонуйте варіанти
P.s. Гуглити вміємо, тож шаблони на базі вп, загальні классифаєри та інші рішення з гугла можемо й самі знайти, вони не підходять. Шукаємо саме автомобільну дошку з більш менш готовим функціоналом і розраховану під нормальний объем трафіку.
P.p.s. Розробити з нуля теж не підходить. Не пропонуйте, не гайте часу вашого і мого.
- Похожие заказы
- $1100Сайты «под ключ»27 заявокОткрыт17 дней назад
- $1100
Ищу подрядчика для создания сайт по тех заданию. В нем подробно описано то, что требуетсяСайты «под ключ»23 заявкиОткрыт17 дней назад
- $300
Нужна дипломная работа по теме: Создание веб-сервиса для подбора сотрудниковСайты «под ключ»9 заявокОткрыт18 дней назад
- $100
скопирать 2 обзорника казино, максимально простых, только чтобы была возможность размещать свою информацию там (по сути одностраничники)Сайты «под ключ»14 заявокОткрыт18 дней назад
Нужно создать сайт,в котором люди могут писать жалобы связанные с транспортом,а именно с автобусом и сайт мог моментально отвечать на них ,а также чтобы можно обыло смотреть маршруты автобусовСайты «под ключ»17 заявокОткрыт19 дней назад
поставить сайт на хостСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен19 дней назад
Необходимо создать сайт для продвижение ютуб канала. Что можете предложить и стоимость https://www.youtube.com/@POLYGLOTRONСайты «под ключ»18 заявокОткрыт21 день назад
- $100
Необходимо создать на конструкторе сайт по аренде автомобилей в Риге на английском языкеСайты «под ключ»30 заявокОткрыт21 день назад
Есть сайт на Wordpress, и есть ряд мелких правок по внешнему виду. Нужно аккуратно поправить. https://faberlic-market.com/ 1 На главном экране - справа картинку надо поднять выше. 2 Картинка - ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт19 дней назад