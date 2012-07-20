Создание интернет-магазина электрооборудования

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Закрыт38 заявок371 просмотр

Здравствуйте!

Требуется специалист, который может:

1) Помочь в выборе движка для сайта - консультация, описание плюсов/минусов и т.д.

2) Создание полноценного интернет магазина (около 500 позиций товаров) на основе композиционных скетчей (см. вложение)

3) Обязательное условие - функциональный и эстетически привлекательный дизайн

Что у нас есть:

1) Зарегистрированное доменное имя

2) Понимание структуры сайта

3) Логотип

Референсы:

1) http://www.moeller.ru/

2) http://digitalson.ru/

3) http://www.softcomelectro.ru/

4) http://www.comd.ru/

Ждём ваши предложения

13 лет назад
Isupov_Dmitriy
Дмитрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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