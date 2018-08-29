Сделать png картинку с текстом

  1. Биржа фриланса
  2. Шрифты
Завершен7 заявок275 просмотров

Есть png картинка. Там только текст, без илююстраций. Надо сделать такую же по высоте, с таким же или примерно таким же шрифтом, только другой текст вставить.

7 лет назад
admin1516
Владимир 
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

razmikpashikyan
Размик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$1
1 день
Быстро, качественно и понятно. Рекомендую!
Спасибо, рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

razmikpashikyan
Размик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад

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