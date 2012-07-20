Адаптировать сайт на host cms

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки129 просмотров

необходимо адаптировать этот сайт http://test4.tb5.ru/ и все его функции на редакции корпоратив. Для тех кто хорошо разбирается в host cms. Оплата строго по факту. Писать на скайп fialka128

13 лет назад
nespech
43 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров