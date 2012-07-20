Нужно создать тему на Вордпресс

Есть идея но под нее нужно написать тему, внешний вид не особо важен ! Главное необходим функционал !

Есть примерно подходящая под проект тема , тогда надо просто сделать так чтобы добавляемэые аудио файлы имели помимо ссылки на прослушивание ссылку на скачку а также ембед код для встраивания на постороних сайтах !

В основном эти 3 функции мне и нужны больше всего !

Ели есть специалисты в ВП и есть возможность реализовать мою нужду то пишите , при переписке я дам больше информации .