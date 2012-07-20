Нужен компонет который: 1. можно было бы добавлять с локалхоста как любой другой компонент например WayFinder и затем устанавливать или удалять. 2. У компонента схожие функции с vidslister, только ...
Создание сайта на Joomla
Нужна верстка макета PSD и натяжка на CMS (предпочтительно Joomla). Графический файл (PSD) и используемые шрифты будут предоставлены. Наполнение сайта информацией производить не нужно. Интересует стоимость и сроки выполнения.
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