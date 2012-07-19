Консультация по Атилект CMS

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Закрытнет заявок102 просмотра

Есть ряд вопросов по верстке и интеграции шаблонов. На офсайте ответов не нашла, в поддержку писать не хочется.

Ищу специалиста, способного проконсультировать по скайпу.

Ориентировочно минут 30 в чате, список вопросов подготовлю заранее.

13 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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