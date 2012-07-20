Modx revo component (package)

Нужен компонет который:

1. можно было бы добавлять с локалхоста как любой другой компонент например WayFinder и затем устанавливать или удалять.

2. У компонента схожие функции с vidslister, только с этими полями:

УРЛ, заголовок, описание, дата добавления, дата публикации, активен / не активен

3. В адмнке нужна функция добавления в таблицу , удаления из таблицы, сортировки записей - все по стандарту взаимодействия ext.js.

4. На сайте нужно чтоб любая запись могла быть дернута методами getPage

Парсинг УРлов хранящих RSS данные и вывод этих данных желательно плейсхолдерами: title.link.description.pubDate.guid - обязательные, author-если есть, figure : img и figcaption - если есть

5. нужно решить сделать дупликат существующего модуля и его замодифить или с 0ля написать