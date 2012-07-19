Установка шаблона

Есть готовый фирменный шаблон под Joomla 1.5..25 с инструкцией по установке на англ языке.

Требуется установить его на Joomla 2.5.* что бы он выглядел согласно Демо версии.

Демо шаблона тут - http://www.templatemonster.com/demo/29444.html

Просьба ставить сразу сумму и срок.

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