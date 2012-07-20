Перенос существующего сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок192 просмотра

Необходимо перенести сайт www.gassensor.com.ua на CMS Joomla. Нужен человек в Киеве, чтобы можно было его пригласить в офис и пообщаться.

Joomla
13 лет назад
ladurenko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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