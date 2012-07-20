Привязать virtuemart к 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок250 просмотров

Необходимо сделать автоматическую загрузку товаров в VirtueMart из 1С.

13 лет назад
timus
Тимур 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Nik_kl
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
htmlchop
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$150
3 дня
Пропал, взяв предоплату, на связь до сих пор не вышел.

Заявки фрилансеров

Nik_kl
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
htmlchop
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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