Перенос шаблона с Joomla на Wordpress

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Закрыт3 заявки141 просмотр

Требуется перенос шаблона, меню и блоков с сайта работающего на Joomla на Wordpress.

Сайт neterastudio.com

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JoomlaWordPress
13 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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