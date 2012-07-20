Необходимо сделать автоматическую загрузку товаров в VirtueMart из 1С.
Нужна помощь в доработке сайта на ExpressEngine
Нужно добавить шаблон новой страницы и пару вариантов скриптов к готовому сайта на ExpressionEngine.
Заявки фрилансеров
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