Unix systems audit

здравствуйте всем! Необходим человек для удалённого администрирования 1С сервера, поставленного на Windows2003server, также администрирование базы SQL200. Сохрание конфеденциальности, сохранность информации(бэкапы баз и системы), добавление удаление пользователей, настройка в случае неполадок. Прошу задавать дополнительные вопросы, расценки таже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Our Client has 400+ servers worldwide, with 20+ hostings/DCs involved;
the client's systems are complex, distributed and critical for downtime.
The web servers serve up to 20 mln web requests a day.
All systems need to be audited now for:
1. problems localization
2. resources use optimization
3. further development plan build
all systems are FreeBSD, web services are under Apache+Php+MySQL, the company is on VPN and uses own replicated e-billing systems (also run on php+mysql).
ONLY Experienced professional(s) is welcome for contract for 1-3 months for that consultancy offer to work ON SITE in our office in Kyiv.
ENGLISH is must too.
those interested please submit your CV/experience records to sm2 AT emtaco.com or PM here
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